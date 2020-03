”ڈرو نہ ڈرو نہ ڈرو نہ“ ڈی سی حافظ آباد نوید شہزاد کی ویڈیو وائرل ہوگئی

حافظ آباد (ویب ڈیسک) کورونا وائرس کی روک تھام اور عالمگیر وبا کے حوالے سے آگاہی کے لیے جہاں دنیا بھر میں مختلف انداز اپنائے جا رہے ہیں وہیں اس حوالے سے انوکھے گانے بھی سامنے آ رہے ہیں۔پہلے بھارت میں کچھ خواتین نے کورونا کے حوالے سے ایک گایا اور پھر بھارتی ریاست کیرلا کی پولیس نے بھی کورونا کے حوالے سے چہروں پر ماسک پہن کر ڈانس کے ذریعے عوام کو ہاتھ دھونے کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی۔

In a unique fashion, the Deputy Commissioner Hafizabad Naveed Shahzad delivers public service message on Corona virus. ???? pic.twitter.com/MRvvvHJ882