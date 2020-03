’اگرایک بھی آدمی کو کوروناوائرس ہواتو مجھے پھانسی دے دینا‘مولانااشرف جلالی نے آل پاکستان سنی کانفرنس کروانے کااعلان کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک لبیک یارسول اللہ ﷺکے چیئرمین محمد اشرف جلالی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی حکومت کی جانب سے اجتماعات پر پابندی کے باوجود21مارچ کوآل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد یقینی بنائے گی۔

انہوں نے کہا کورونا کا رویا رونا ہے جس سے لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہورہے ہیں اور انہیں ٹیلی فون بھی آرہے ہیں، اس لئے میں لائیو یہ اعلان کررہا ہوں کہ انشااللہ اکیس مارچ کو لاہور داتا کے دیس میں صراط مستقیم یونیورسٹی گراونڈ میں نماز مغرب کے بعد آل پاکستان سنی کانفرنس ہوگی‘۔انہوں نے کہا’اس سلسلے میں اگر حکومت کا معاملہ گارنٹی کا ہے تو میں سب کی گارنٹی دوں گا، میں توحید پرست ہوں ، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے ازن کے بغیرکوئی پر نہیں مار سکتا بندہ کوئی کیسے مار سکتا ہے؟ میں گارنٹی لکھ کردوں گا کہ اگر اس اجتماع کی وجہ سے ایک شخص کو بھی کورونا لگ جائے تو مجھے پھانسی دے دی جائے‘۔

#Barelvi cleric Asif Ashraf Jalali @TheDrJalali: We shall hold All Pakistan Sunni conference in Lahore on March 21. No one can get sick except as per the will of God. If anyone gets infected with #coronavirus due to our conference, Pakistan govt should hang me. pic.twitter.com/lu4WKjj0ES