وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کو لاہور کی یاد آگئی لیکن کیوں ؟وجہ جان کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ کو لاہور کی یاد ستانے لگی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے اپنے علاقے میں بجلی منقطع ہونے پر افسردگی کا اظہار کیا ۔ان کا کہنا تھا کہ ’بجلی چلی گئی ہے اور الارم بجنا شروع ہو گیا ہے !‘اس ٹوئٹ پر وقاص احمد نامی لڑکے نے کہا کہ ہمیں لگتا تھا کہ آپ ایسی دنیا میں رہتی ہیں جہاں بلا تعطل بجلی فراہم کی جاتی ہے ۔اس پر جواب دیتے ہوئے جمائما گولڈ سمتھ نے کہا کہ اس سے مجھے لاہور میں لوڈ شیڈنگ کے اچھے دن یاد آ گئے ۔

Reminds me of the good ol days of load shedding in Lahore ... https://t.co/WiciuLkFbP