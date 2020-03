”ہم قرنطینہ میں جا رہے ہیں اور۔۔۔“ میرے پاس تم ہو ڈرامہ کے انتہائی معروف اداکاروں نے اعلان کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) حال ہی میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے ڈرامہ سیریل ’میرے پاس تم ہو‘ کے دو مرکزی کرداروں ’دانش‘ اور ’شہوار‘ قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ڈرامہ سیریل ’میرے پاس تم ہو‘ میں مرکزی کردار ادا کرنے والے ہمایوں سعید اور عدنان صدیقی حال ہی میں امریکہ سے واپس آئے اور خود کو قرنطینہ کرنے کا اعلان کیا۔ ہمایوں سعید نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ” بھائی ہم ابھی کراچی ائیرپورٹ پر پہنچے ہیں مگر ابھی گھر نہیں جاﺅں گا۔ میں اور عدنان صدیقی خود کو ایک کمرے میں کچھ دن کیلئے بند کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔“

Just landed at karachi Airport bhai ...Magar abhi ghar nahin jaonga ...Main aur Adnan Sidiki khud ko aik room main bund kar rahe hain kuch din ke liye ...Allah hum sab ko apni amaan main rakhe...God bless u all