جنوبی افریقہ نے پاکستان خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کیلئے سکواڈ کا اعلان کر دیا 

کیپ ٹاﺅن (ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ نے اپریل میں شیڈول پاکستان کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کیلئے 22 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقہ کی جانب سے اعلان کیے گئے 22 کھلاڑیوں میں سے 17 کھلاڑی ٹی ٹوینٹی کیلئے نامزد کیے گئے ہیں ، ٹی ٹوینٹی ٹیم کی قیادت حال ہی میں کپتان بننے والے ’ ٹیمبا بوواما ‘ کریں گے ۔

جنوبی افریقہ کے ون ڈے سکواڈ کی کپتانی بھی ٹیمبا بوماوا کریں گے جبکہ ٹیم میں کوئنٹن ڈی کاک ، بیورن ہینڈرکس ، ہنرچ کلاسین ، جانیمن ملان ، کیشو مہاراج ، ایڈن مکران ، ڈیوڈملر، لنگی نگیڈی ، اینرچ نورٹیج ، اینڈائل ، ربادا ، تبریز شمسی ، جون جون سمٹس ، ، راسی ، جونیئر ڈالا ، لوتھو سمپالا ، ویان ملڈر ، سیساندا ماگالا ، کیل ویرین ، ڈرائن، لیزاد ولیمز شامل ہیں ۔

ٹی ٹوینٹی ٹیم کی کپتانی کے فرائض بھی ٹیمبا بوماوا کے سپرد کی گئی ہے ۔ ٹیم میں بیون فورٹیوئن ، بیورن ہینڈرکس ، ریزا ہینڈرکس ، ہنرچ کلاسین ، جارج لنڈے ، راسی، جانیمن ملان ، سیساندا ماگالا، ، پٹریوس ، تبریز شمسی ، لوتھو سمپالا ، کیل ویرین ، پیتے وان بیلجون ، میگائل پتریوس ، لیزاد ولیمز ، ویہان لوبے شامل ہیں ۔“

