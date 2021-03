مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ۔ ۔ ۔ڈیل سٹین نے پاکستان کیخلاف جنوبی افریقہ کی ٹی ٹوینٹی ٹیم پر سوال اٹھادیا

جوہانسبرگ(آئی این پی) فاسٹ بولر ڈیل سٹین جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کی جانب سے اعلان کردہ ٹی ٹوینٹی سکواڈ پر مایوس ہوگئے جس کا اظہار انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا۔ڈیل سٹین نے لکھا کہ مجھے وجہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے ٹیم میں تجربہ کار کھلاڑیوں کو کیوں شامل نہیں کیا گیا ہے۔

I missed the reason why our big dogs aren’t playing the T20s against Pak?