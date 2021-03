گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں ، امریکی صدر جہاز کی سیڑھیوں پر گر گئے, ویڈیو وائرل

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن )امریکی صدر جوبائیڈن ائیر فورس ون کے جہاز کی سیڑھیوں پر گرگئے۔

سیڑھیوں پر گرنے کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے جس میں صدر جوبائیڈن کو ایک سے زائد مرتبہ سیڑھیوں پر گرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے،تاہم اس دوران ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی ،گرنے کے بعد وہ خود ہی دوبارہ اٹھ کر جہاز تک پہنچے۔

واضح رہے کہ جوبائیڈن امریکی تاریخ میں سب سے معمر صدر ہیں اسوقت ان کی عمر 75 سال سے زائد ہے۔

#VIDEO: #US President Joe Biden falls three times while walking up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/hN00sstMGO