مارک زکر برگ کی تمام ایپلی  کیشنز ڈاؤن، سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آگیا

سورس: Facebook

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سمیت دنیا بھر میں فیس بک ، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سروسز ڈاؤن ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ہنسی کا طوفان آگیا۔

پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروسز متاثر

فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سروسز متاثر ہونے کے بعد دنیا بھر کے سوشل میڈیا صارفین نے ٹوئٹر کا رخ کرلیا ہے ۔ ٹوئٹر پر متاثر ہونے والے تینوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مالک مارک زکر برگ کا خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے صارفین مارک زکر برگ کے حوالے سے ایسی ایسی میمز شیئر کر رہے ہیں کہ ہنسی روکنا مشکل ہوجائے۔

How everyone on Instagram, Whatsapp & Facebook are entering Twitter after realising all Mark Zuckerberg's apps are down. pic.twitter.com/JEiEIb3eAE — The Indaboski ❄ (@adibe_victory) March 19, 2021

Mark Zuckerberg right now ???????????? Whatsapp all the way ???????? pic.twitter.com/znQkWTcU9v — N¡fty jr???????? (@Ahija9) March 19, 2021

Instagram and whatsapp server down Meanwhile Mark Zuckerberg pic.twitter.com/axeLq6J8MD — शिवम् ???????? (@sarcasmistt) March 19, 2021

Mark Zuckerberg right now pic.twitter.com/JIaEQFxA6Q — desi mojito (@desimojito) March 19, 2021

Mark Zuckerberg walking into Facebook today: pic.twitter.com/uEk8f84lzU — Rowan Meegan (@RowanMeegan) March 19, 2021