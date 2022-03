ہمیشہ شکر ادا کریں یہ آپ کیلئے طاقتور ویکسین ہے ہمیشہ شکر ادا کریں یہ آپ کیلئے طاقتور ویکسین ہے

مصنف : ڈاکٹر ڈیوڈ جوزف شیوارڈز

قسط :14

اس مرض کے جس دوسرے شخص سے میں ملا، وہ ایک بہت بڑی پبلشنگ کمپنی کا ڈویژنل منیجر تھا۔ اس کا کیس بالکل مختلف تھا۔ اس نے میرے ساتھ تقریباً 8 گھنٹہ گفتگو کی،اس نے بتایا کہ وہ انسولین استعمال کرتا ہے، لیکن وہ بیمار بالکل ہی دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا۔اس نے بتایا کہ ایک دن اسے بہت تکلیف تھی لیکن میں نے شیو بنائی اور کام پر چلا گیا۔ میں نے اپناکام پورا کیا اور اس شخص کو دعا دی جس نے انسولین ایجاد کی تھی۔

میرا ایک دوست ہے جو کہ کالج کا استاد ہے۔ وہ یورپ سے 1945ءمیں وطن واپس آیا تھا۔ اس کا ایک بازو نہیں ہے۔ وہ معذور ہے لیکن ہر وقت مسکراتا رہتا ہے اور دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے۔ وہ عام نارمل انسانوں کی طرح پرامید زندگی گزار رہاہے۔ایک دن میں نے کافی دیر تک اس کی معذوری پر بات کی۔ اس نے کہا: میرا صرف ایک بازو ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ دو بازو ایک سے بہتر ہوتے ہیں لیکن ایک بازوکے باوجود میں سوفیصد خوش ہوں۔

میرا ایک اور دوست جو کہ بہترین گالف کھیلنے والوں میں سے ہے اس کا بھی ایک ہی بازو ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم صرف ایک بازو سے اس قدر عمدہ گولف کیسے کھیل لیتے ہو جبکہ بعض گولف کھیلنے والے 2 بازوﺅں کے باوجود آپ جیسی اچھی گولف نہیں کھیل سکتے۔

اس نے کہا: یہ میرا تجربہ ہے کہ مثبت رویہ 2 بازو رکھنے والے غلط روئیے کے لوگوں کو مات دے دیتا ہے۔

سوچیے کہ مثبت رویہ کتنی طاقت رکھتا ہے؟ مثبت رویہ صرف گولف کے میدان میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں فتح یاب کرتا ہے۔

محرومی کی بیماری ختم کرنے کیلئے آپ 4 چیزیں کر سکتے ہیں:

(Four Things You Can Do to Lick Helth Excusitis)

صحت کی محرومی کی بیماری کے خلاف یہ چیزیں بہترین ویکسین ہےں۔

-1 اپنی صحت سے متعلق گفتگو مت کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اگر کسی بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو وہ نزلہ زکام وغیرہ پر بات کر سکتے ہیں لیکن اس پر بھی بات کرنا کوئی اچھی چیز نہیں۔ صحت کی بری حالت پر گفتگو کرنا گویا جلتی پر تیل ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے بارے میں گفتگو کرنا ویسے ہی بری عادت ہے ایسی گفتگو سے لوگ بے زار ہوتے ہیں، اس سے خودنمائی بھی ہوتی ہے۔ خراب صحت سے متعلق گفتگو کامیاب ذہن رہنے والے لوگوں میں بھی فطری قوت مدافعت کو ختم کر دیتی ہے۔

اپنی خراب صحت کے بارے میں گفتگو کر کے ایک انسان تھوڑی سی ہمدردی تو حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ اپنی عزت اور وقار کھو دیتا ہے۔

-2 اپنی صحت سے متعلق پریشان مت ہوں۔ ڈاکٹر والٹرالوارز جوکہ دنیا کے معروف ترین میو کلینک کے کنسلٹنٹ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں پریشان ہونے والوں سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ کچھ اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور پریشانیوں پر قابو پائیں۔ جب میں نے اس شخص کو دیکھا (ان کا ایک مریض تھا، جو بار بار کہتا تھا کہ اسے پتے کی بیماری ہے جبکہ اس کا 8 مرتبہ ایکسرے ہوا تھا اور ہر ایکسرے کی رپورٹ تھی کہ اسے پتے کی بیماری نہیں ہے) تو میں نے اسے کہا کہ ایکسرے کراﺅ۔ میں نے ان سینکڑوں لوگوں سے کہا جو کہ اپنے آپ کو دل کا مریض سمجھتے تھے کہ اپنی ای سی جی کراﺅ تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔

-3 آپ ہمیشہ شکر ادا کریں کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہے جتنی کہ ہونی چاہیے۔

ایک قدیم کہاوت ہے جو کہ آپ نے اکثر سنی ہو گی ”مجھے اپنے آپ پر بہت افسوس تھا کہ میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، پھر مجھے وہ شخص ملا جس کے پاﺅں ہی نہ تھے۔ اپنے آپ سے شکایت کرنا بجائے خود کو برا کہنا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں آپ خوش رہیں۔ جب آپ اپنی صحت کے بارے میں شکر ادا کریں گے تو یہ دردوں اور دیگر تکالیف کے خلاف ایک طاقتور ویکسین ثابت ہو گی۔

-4 اکثر اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ”گھسنا استعمال اچھی بات ہے، نہ کہ اس چیز کو زنگ لگ جائے۔؟“

زندگی لطف اندوز ہونے کیلئے اسے ضائع نہ کیجیے۔ اپنی زندگی کو ہسپتال کے بستر پر سوچتے ہوئے نہ گزاریئے۔(جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ”بُک ہوم “ نے شائع کی ہے ( جملہ حقوق محفوظ ہیں )۔