برآمدات اب تک کی بلند ترین سطح پر ہیں، وزیر اعظم کی ٹوئیٹ

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ برآمدات اب تک کی بلند ترین سطح پر ہیں، کرنٹ اکاونٹ خسارہ صرف 0.5 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔وزیراعظم نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے حوالے سے بتایا۔

"جیو نیوز " کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں جنوری کے مقابلے میں 2 ارب ڈالر کی کمی ہوئی۔وزیر اعظم نے کہا کہ رواں مالی سال میں یہ سب سے کم ماہانہ خسارہ ہے۔

Timely actions to contain current account deficit bear fruit.Deficit shrank to only $0.5bn in Feb,$2bn lower than in Jan & lowest monthly deficit so far this fiscal yr.Exports close to all-time high & imports down 21% from their peak & strong growth in large scale manufacturing.