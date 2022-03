خنجروں سے لیس ملزم نے پولیس کی دوڑیں لگوادیں، ویڈیو منظرعام پر آگئی

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) برطانیہ میں خنجروں سے لیس ایک ملزم نے پولیس کی دوڑیں لگوا دیں۔ دی سن کے مطابق 37سالہ آئیان ڈیو نامی یہ ملزم دو خنجر اپنے ٹراﺅزر میں ٹانکے برطانوی شہر ایسٹ کلبرائیڈ میں گھوم رہا تھا۔ شہریوں نے جب اس کے ٹراﺅزر سے لٹکتے خنجر دیکھے تو پولیس کو اطلاع کر دی۔

اس واقعے کی ایک ویڈیو منظرعام پر آئی ہے جس میں پولیس آفیسرز کو ملزم کو پکڑنے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے اور وہ خنجروں سے پولیس آفیسرز پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش میں ملزم کا گھاس پر پاﺅں پھسلتا ہے اور وہ گر جاتا ہے جس پر آفیسرز اسے قابو کر لیتے ہیں۔

