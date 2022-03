بابراعظم، محمد رضوان اور شاہین آفریدی کو محنت کا صلہ مل گیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے ایوارڈز پاکستانی کھلاڑیوں کو مل گئے۔قومی ٹیم کپتان بابراعظم، وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اور فاسٹ باولر شاہین شاہ آفریدی کوآئی سی سی کے ایوارڈ ملے ہیں۔

آئی سی سی نے کپتان بابر اعظم کو ایک روزہ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھجوایاجو انہیں مل گیا۔آئی سی سی نے شاہین شاہ آفریدی کو کرکٹر آف دی ایئر اور محمد رضوان کو ٹی 20 کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھیجا ہے۔شاہین شاہ آفریدی نے آئی سی سی ایوارڈ ملنے پر کہا کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے پر ٹرافی اٹھانا اعزاز کی بات ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ بابراعظم اور محمد رضوان کو بھی آئی سی سی ایوارڈ ملنے پر مبارک باد دیتا ہوں۔

Such an honour to hold this prestigious trophy representing Pakistan. Congratulations to Kaptaan @babarazam258 and @iMRizwanPak as well for their respective awards. It will definitely push us to do even better. ✌️ pic.twitter.com/PeIbvpnA88