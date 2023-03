پنجاب یونیورسٹی میں خواجہ زکریااور منان آصف کی کتابوں کا تعارفی پروگرام پنجاب یونیورسٹی میں خواجہ زکریااور منان آصف کی کتابوں کا تعارفی پروگرام

لاہور(لیڈ ی رپورٹر)پنجاب یونیورسٹی لائبریری کے زیر اہتمام خواجہ محمد ذکریا کی تصنیف ’کلیاتِ اکبر الہٰ آبادی‘ اور منان احمد آصف کی ’The Loss of Hindustan The Invention of India‘ پر تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں چیف لائبریرین ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی، انسٹیٹیوٹ آف اردو لینگوئج اینڈ لٹریچرکے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد صدیق نظامی، شعبہ تاریخ کے پروفیسر ڈاکٹر فراز انجم، فیکلٹی ممبران اور طلباء نے بڑی تعدادمیں شرکت کی۔