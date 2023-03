لیجنڈکرکٹ لیگ؛شاہد آفریدی نے شعیب اختر سے گفتگو میں خوشخبری سنا دی

دوحہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)بوم بوم آفریدی نے شعیب اختر کیساتھ گفتگو میں لیجنڈ کرکٹ لیگ کے حوالے سے خوشخبری سنا دی،

تفصیلات کے مطابق دوحہ میں لیجنڈ کرکٹ لیگ جاری ہے، شاہد خان آفریدی اپنی ٹیم کے ساتھ گاڑی میں سوار ہیں اسی دوران شعیب اختر اپنے موبائل نکال کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، آفریدی،جس پر بوم بوم آفریدی کہتے ہیں او میرا بھائی شعیبی۔

بوم بوم آفریدی اسی دوران خبر شیئر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی لیجنڈکرکٹ لیگ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں،اس پر شعیب اختر کہتے ہیں داماد پہنچ گیا ہے سسر پہنچ گیا ہے کہ نہیں،اس پر شاہد آفریدی کہتے ہیں آہو، جس پر دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑتے ہیں۔بوم بوم آفریدی کہتے ہیں کہ اب ہماری باری ہے فائنل جیتنے کی۔

شعیب اختر کہتے ہیں کہ داماد تمہارا فائنل جیت گیاہے اورتمہارا فائنل جیتنا رہتا ہے بھائی ،اس پرشاہد آفریدی کا کہناتھا ضروری ہے، بہت ضروری ہے ، ہاں وہ جیت سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جیت سکتے بھئی ،آفریدی کاکہناتھا کہ ساری پرانی بندوقیں ہیں میرے پاس،لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چلتی ہیں ساری پرانی بندوقیں۔

شعیب اخترموبائل مصباح کی طرف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پرانی بندوق کو بیٹنگ کیلئے کیوں نہیں بھیجا،اس پر بوم بوم آفریدی کاکہناتھا کہ مصباح ہمیشہ مشکل وقت کا کھلاڑی ہے،آج مشکل وقت نہیں تھا ہر چیز صحیح چل رہی تھی اس لئے مصباح سے بیٹنگ نہیں کروائی،

شعیب اختر کاکہناتھا میں آپ کی اس سوچ سے متفق نہیں ہوں،اگر مصباح کو بھیجتے تو ہم زیادہ سکور کر سکتے ہیں، اس پر آفریدی کہتے ہیں کہ کیمرا آن ہواس طرح کی باتیں نہیں پوچھتے، شعیب اختر کہتے ہیں کہ یار جب کیمرا آن ہو جاتا ہے تو مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔

Discussing the victory of @iShaheenAfridi & Lahore Qalandars with his father in law and mentor @SAfridiOfficial, who himself is in the final of @llct20 in Doha. pic.twitter.com/Enu9jGPXxp