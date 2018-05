چودھری شجاعت ’’مزید سچ‘‘ بھی لکھ سکتے تھے

دنیا بھر میں سیاست دانوں اور حکمرانوں کی جانب سے کتابیں لکھنے کی روایت نئی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی کئی سیاست دانوں کی جانب سے اپنے ذاتی مشاہدات پر مبنی کتابیں لکھی گئیں، جن میں تاریخ اور سیاست کے طالب علموں کے لئے دلچسپ سیاسی واقعات اور حقائق بھی سامنے آتے رہے۔ ذولفقار علی بھٹو کی کتاب If I Am Assassinated، بے نظیر بھٹو کی سوانح عمری Daughter of the East، عمران خان کی Pakistan: A Personal History، شیخ رشید کی ’’فرزند پاکستان‘‘، یوسف رضا گیلانی کی کتاب ’’چاہ یوسف سے صدا‘‘ جاوید ہاشمی کی ’’ہاں میں باغی ہوں‘‘ گوہر ایوب خان کی کتاب Glimpses into the Corridors of Power شیر باز مزاری کی کتاب A Journey to Disillusionment ، عبداکمجید ملک کی ’’ہم بھی وہاں موجود تھے‘‘ اور عابدہ حسین کی کتاب Power Failureسمیت کئی سیاست دانوں کی کتابیں ایسی ہیں، جن میں ہماری ملکی تاریخ کے بعض اہم واقعات کا بڑے دلچسپ اور اپنے اپنے سیاسی نقطۂ نظر سے احاطہ کیا گیا ہے۔گزشتہ چند دنوں سے جو کتا ب کالم نگاروں اور تجزیہ نگاروں کے ہاں موضوع بحث رہی، وہ چودھری شجاعت حسین کی کتاب ’’سچ تو یہ ہے‘‘ ہے۔ ظاہر ہے پا

کستان کی سیاسی تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر مجھے بھی شدت سے اس کتاب کا انتظار رہا، کیونکہ چودھری شجاعت حسین کا شمار ایسے سیاست دانوں میں ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے والد چودھری ظہور الہی کے باعث، بلکہ خود بھی1980ء کی دہائی سے نہ صرف سیاست کے اہم کھلاڑی رہے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہنے کے ساتھ ساتھ مختصر عرصے کے لئے وزیر اعظم بھی رہے اور 2002ء میں’’کنگز‘‘ پارٹی، یعنی مسلم لیگ (ق) کے بھی کرتا دھرتا رہے۔ یوں یہ امید کی جارہی تھی کہ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب کے ذریعے قومی تاریخ کے بعض خفیہ گوشوں کو کافی حد تک بے نقاب کریں گے، یوں یہ کتاب تاریخ اور پاکستانی سیاست کے طالب علموں کے لئے مفید رہے گی۔

1985ء کے غیر جماعتی انتخابات سے لے کر 2008ء کے انتخابات تک ہماری ملکی تاریخ میں بعض اہم اور دلچسپ سیاسی موڑ آتے رہے، جن پر چودھری شجاعت حسین بہت سی ’’اندر کی باتیں‘‘ بھی بتاسکتے تھے، جیسے چودھری شجاعت، محمد خان جونیجو کی کابینہ میں وزیر رہے۔ انہوں نے جونیجو اور ضیاء الحق کے اختلافات پر چند واقعات بیان کئے، جیسے سیکرٹری اطلاعات جنرل مجیب الرحمان کی تبدیلی، ضیاء الحق کے ذاتی اسٹاف کے معاملات اور تبدیلیو ں پر ضیاء الحق اور جونیجو کے اختلافات، جینوا سمجھوتہ، سانحہ اوجڑی کیمپ جیسے واقعات پر جونیجو اور ضیاء الحق کے اختلافات پر چودھری شجاعت نے لکھا ضرور، مگر یہ ایسے واقعات تھے، جن سے سیاسی تاریخ کے اکثر طالب علم پہلے سے ہی کافی حد تک آگاہ تھے۔ جونیجو حکومت اورضیاء الحق اور جونیجو کے اختلافات کو لے کر چودھری شجاعت کے پاس ایسی اندر کی باتیں بھی ہوں گی، جن کو اس کتاب میں بھی شامل کیا جاسکتا تھا، اسی طرح 1988ء سے لے کر1990ء تک جب مرکز میں بے نظیر اور پنجاب میں نواز شریف کی حکومت تھی، ان دو سالوں کی سیاسی تاریخ بھی دلچسپی سے بھرپور ہے۔ چودھری شجاعت نے اس دو سال کی تاریخ کو صفحہ نمبر 100سے106تک یعنی صرف 7صفحات میں بیان کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین اس دور میں اپنی جماعت کے پارلیمانی لیڈر بھی رہے۔ وہ اس دور میں نواز شریف اور بے نظیربھٹو کے اختلافات، غلام اسحق خان اور پی پی پی حکومت کے اختلافات اور سب سے بڑھ کر بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کئی اہم باتوں اور رازوں پر سے پردہ اٹھا سکتے تھے۔ 1990ء سے لے کر 1993ء تک چودھری شجاعت حسین، نواز شریف حکومت میں وزیر داخلہ رہے۔ چودھری شجاعت نے اس دور کو لے کر نواز شریف کوکی گئی تین نصیحتوں، سندھ آپریشن، ایم کیو ایم، جنرل آصف، نئے آرمی چیف کی تقرری پر غلام اسحق خان اور نواز شریف کے مابین اختلافات، ٖغلام حیدر وائیں کے خلاف بغاوت، پرویز الہٰی کی بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی، جنرل وحید کی مداخلت اور نواز حکومت کے خاتمے کا ذکر تو ضرور کیا، مگر یہ سب کچھ بھی انتہائی مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

چودھری شجاعت حسین اس دور میں وزیر داخلہ جیسے اعلیٰ منصب پر فائز رہے، وہ ان تمام امور پر بہت کچھ گہرائی کے ساتھ جانتے ہوں گے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت 1993ء تا 1996ء کے باب میں چودھری شجاعت حسین نے ان کے خاندان کے خلاف مقدمات، اپنی اور پرویز الہٰی کی گرفتاری کا ذکر کیا۔ اس باب کا زیادہ تر حصہ جیل میں گزارے گئے، دنوں کا ہی احوال بیان کرتا ہے۔ اس وقت چودھری شجاعت کا شمار، نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں کیا جاتا تھا، اس باب میں 93 سے96 تک بینظیر بھٹو حکومت کے خلاف نواز شریف کے موقف، تحریک نجات، فاروق لغاری کے بے نظیر بھٹو کے ساتھ اختلافات اور نواز شریف کی لغاری کے ساتھ قربت پر بہت سے اہم اور دلچسپ واقعات بیان کئے جاسکتے تھے۔ نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بھی چودھری شجاعت وزیر داخلہ رہے۔ اس باب میں انہوں نے میاں محمد شریف کی ان کے گھر آمد اور پرویز الہٰی کو وزیرا علیٰ بنانے کے وعدے، جس کو بعد میں1997ء کا لیکشن جیتنے کے بعد پورا نہیں کیا گیا، بطور وزیر داخلہ اپنی کارکردگی، سپریم کورٹ پر مسلم لیگ (ن) کے کارکنوں کے حملے، نواز اور سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے اختلافات، رفیق تارڑ کے صدر بننے، اپنے غیر ملکی دوروں اور کارگل جنگ پر اپنے مشاہدات کو پیش کیا ہے۔ اس باب میں بھی چودھری شجاعت، نواز شریف کے سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری کے ساتھ اختلافات، فاروق لغاری کے عزائم اور 1998ء میں جہانگیر کرامت کے استعفے پر بہت کچھ بتاسکتے تھے۔ 12 اکتوبر 1999ء کو جنرل پرویز مشرف کے ٹیک اوور کے باب میں چودھری شجاعت نے بعض دلچسپ واقعات لکھے ہیں، جیسے جنرل پرویز مشرف کو گرفتار کرنے کا منصوبہ، غوث علی شاہ کا انکار، میاں محمد شریف کی جنرل پرویز مشرف کو گھر میں دعوت،پرویز مشرف کے ٹیک اوور کے بعد چودھری شجاعت کے گھر کا گھیراؤ، جیسے واقعات مختصر، مگر دلچسپ انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔ نواز شریف خاندان کی جدہ روانگی اور جلاوطنی کے معاہدے کومحض تین صفحات میں بیان کرنے کے بعد چودھری شجاعت سیدھے 2002ء کے انتخابات پر آگئے، حالانکہ 2000ء میں نواز شریف کی جلاوطنی سے لے کر 2002ء کے انتخابات تک اتنے اہم واقعات ہوئے، جیسے مسلم لیگ (ق) کا قیام، مشرف کا ریفرنڈم، مسلم لیگ (ق) کو ’’کنگز‘‘ پارٹی بنانے میں پرویز مشرف کی مدد اور خود چودھری شجاعت کا اپنا کردار یہ سب اتنے اہم واقعات تھے، جن کو چودھری شجاعت بڑی وضاحت سے بیان کرسکتے تھے۔

پاکستان مسلم لیگ کے دور حکومت 2002ء تا 2007ء کے باب میں چودھری شجاعت حسین نے چند متفرق واقعات پیش کئے ہیں، جن میں میر ظفر اللہ خان جمالی کی بطور وزیر اعظم نامزدگی اور جمالی کی مشرف سے ناراضی کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق پرویز مشرف کو، جمالی سے یہ شکایت تھی کہ جمالی سست مزاج انسان ہیں، بارہ بجے اٹھتے ہیں اور فائل ورک بھی ٹائم پر نہیں کرتے، اس کے علاوہ جب جمالی وزیر اعظم کی حیثیت سے امریکہ گئے تو واپسی پر انہوں جنرل مشرف کو جو بریفنگ دی، وہ اس بریفنگ سے مختلف تھی جو پرویز مشرف کو اپنے ذرائع سے ملی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر پرویز مشرف نے چودھری شجاعت اور پر ویز الہٰی کو بلاکر کہا کہ جمالی سے مستعفی ہونے کا کہا جائے۔پرویز مشرف کو جمالی سے ایسی شکایات ہوں گی، مگر چودھری شجاعت مزید ایسی اہم باتیں جانتے ہوں گے، جن کے باعث پرویزمشرف کو جمالی کا استعفا مانگنا پڑا، مگر چودھری شجاعت نے اپنے قارئین کو ان اہم باتوں سے آگاہ نہیں کیا۔ اسی باب میں چودھری شجاعت نے شوکت عزیز کی بطور وزیر اعظم نامزدگی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اعترافی بیان کا پس منظر اور نواب اکبر بگٹی کے قتل کا واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ اپنی مختصر وزارت عظمیٰ کا دور اور وزرات عظمیٰ سے مستعفی ہونے کا دلچسپ واقعہ بھی تحریر کیا ہے، مگر تاریخ کے طالب علم کو ان تمام باتوں میں تشنگی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ چودھری شجاعت ان تمام باتوں پر مزید تفصیل سے روشنی ڈال سکتے تھے، تاہم چیف جسٹس افتخارمحمد چودھری کی معزولی اور لال مسجد آپریشن کے باب میں چودھری شجاعت نے واقعات کو کسی حد تک تفصیل سے بیان کیا ہے اور ان دونوں معاملات میں اپنے کردار کا بھی بھرپور انداز سے ذکر کیا ہے۔ ’’این آر او‘‘،پرویز مشرف کے ساتھ بے نظیر بھٹو کے مذاکرات اور 2008ء کے انتخابات، جن کے بارے میں چودھری شجاعت حسین کا دعویٰ ہے کہ ان انتخابات میں امریکہ نے کردار ادا کیا اورمسلم لیگ (ق) کو شکست ہوئی۔ ان باتوں میں بھی قارئین کے لئے زیادہ نیا اس لئے نہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر باتیں چودھری شجاعت پہلے بھی اپنے کئی انٹر ویوز میں کرچکے ہیں۔ کتاب کو 2008ء تک کے انتخابات اور چودھری شجاعت کو مسلم لیگ (ق) کی صدرات سے ہٹانے کی سازش کا ذکر کرکے ختم کر دیا گیا ہے۔ چودھری شجاعت کی کتاب ’’سچ تو یہ ہے‘‘ ہماری سیاسی تاریخ کے باب میں ایک اضافہ تو ضرور ہے، مگر پاکستان کی سیاسی تاریخ کے طالب علموں کے لئے یہ کتاب اس وقت زیادہ مفید ثابت ہوتی، اگر چودھری شجاعت حسین 1985ء سے لے کر 2008ء تک کے عرصے میں جنم لینے والے اہم واقعات کو زیادہ تفصیل اور گہرائی کے ساتھ بیان کرتے۔

