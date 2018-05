معروف کامیڈین جیریمی میکلیلن کے گھر بیٹی کی پیدائش، پہلی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے نواز شریف کو ’جگت‘ لگا دی، ایسی بات لکھ دی کہ پڑھ کر عمران خان بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف کامیڈین جیریمی میکلیلن ویسے تو امریکی ہیں لیکن جب پاکستان آئے تو پاکستان کے ہو کر رہ گئے اور پھر بہت سے مواقعوں پر خود کو پاکستانی ہی ’پینٹ‘ کرتے نظر آئے۔

کرکٹ فین بن کر موٹرسائیکل کے پیچھے بیٹھے اور خود کو ’پنڈی بوائز‘ کا ’خطاب‘ دیا تو پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی سپورٹ کرتے بھی نظر آئے۔

پاکستانیوں کی پسندیدہ ترین غذا بریانی سے بھی پیار کیا اور اتنا کیا کہ پاکستانیوں نے انہیں ”اپنا“ ڈکلیئر کر دیا اور جب یہی ”اپنا“ بیٹی کا باپ بنا تو پاکستانی خوشی سے نہال ہو گئے مگر اپنی بیٹی کی تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے جیریمی نے نواز شریف کو جو ”جگت“ لگائی، اسے دیکھ کر تو عمران خان کی بھی ہنسی نہ رکے گی۔ جیریمی نے اپنی بیٹی کی تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے لکھا ”مجھے کیوں نکالا“

یہی نہیں بلکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل اس بچے کی تصویر بھی شیئر کی جس کے چہرے کو انتہائی مہارت کیساتھ ایڈیٹ کرتے ہوئے نواز شریف جیسا بنا دیا گیا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نواز شریف کے بچپن کی تصویر ہے۔ یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے جیریمی نے لکھا ”زیادہ بہتر تصویر۔۔۔ بہت ہی خوبصورت“

جیریمی نے بیٹی کی پیدائش کی خبر دیتے ہوئے بھی کامیڈی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور پاکستانیوں کو ان کی یہ ادا بھا گئی جنہوں نے مبارکباد دینے کے علاوہ دلچسپ تبصرے بھی کئے۔

وسیم وزیر نامی صارف نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ جیریمی تم بہت ہی زیادہ مزاحیہ ہو“

میشاءشفیع نے لکھا ”بہت بہت مبارک!!! امید ہے کہ ماں اور بچہ دونوں ہی ٹھیک ہوں گے“

مہرین سبطین نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔ یہ بہت ہی اچھا مذاق ہے۔ تم بہت اچھا مذاق کر لیتے ہو، میں تو ہنسی کے مارے تقریباً مر ہی گئی ہوں“

ڈاکٹر مریم نقش نے لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہاہا! بالآخر!! امید ہے کہ ماں اور بچہ خیریت سے ہوں گے!“

مہرین نے لکھا ”اوہ جیریمی۔۔۔ تم ایسا کیوں کرو گے۔۔۔؟!؟“