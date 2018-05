میگھن جب چرچ پہنچیں تو پرنس ہیری نے ان کی طرف کیسے دیکھا اور ان کے چہرے کے کیا تاثرات تھے؟ تصویر نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانوی شہزادہ ہیری اور امریکی اداکارہ میگھن شادی کے بندھن میں بند ھ گئے ہیں۔ شادی کے موقع پر دونوں کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ونڈسر کاسل جمع ہوئے جبکہ شہریوں کی آسانی کیلئے مختلف جگہوں پر بڑی بڑی سکرینیں بھی نصب کی گئیں۔

دلہن میگھن جب چرچ پہنچیں تو شہزادہ ہیری انہیں کس انداز میں دیکھتے رہے اور ان کے چہرے کے تاثرات کیا تھے؟ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تصویر نے ان کے دل کا سارا حال کہہ سنایا ہے اور انٹرنیٹ پر دھوم مچ گئی ہے جبکہ ان کے مداح دونوں کیلئے خوشیوں بھری زندگی کی دعائیں کرنے میں مصروف ہیں۔

Prince Harry's face when he saw Meghan!!! ???????????? #RoyalWedding pic.twitter.com/oDonVWxlUC