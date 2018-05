اقوام متحدہ کا غزہ میں جنگی جرائم کی تحقیقات کیلیے وفد بھیجنے کا فیصلہ,30دنوں کے اندر اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کروائے گا

جنیوا(ڈیلی پاکستان آن لائن) اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت اور جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر عالمی ماہرین پر مشتمل وفد کو غزہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک ماہ کے اندر اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کروانے کا پابند ہوگا۔

بین الاقوامی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل نے جنگی جرائم کے عالمی تحقیق کاروں پر مشتمل ایک وفد کو غزہ بھیجنے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے جس کے بعد اقوام متحدہ فوری طور ماہرین کے ایک وفد کو غزہ بھیجے گی جو اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے قتل عام پر تحقیقات کرے گی۔اقوام متحدہ کی عالمی کونسل کی جانب سے جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے ماہرین کو غزہ بھیجنے کے لیے قرارداد کی 29 اراکین نے حمایت کی جب کہ امریکا اور آسٹریلیا نے مخالفت کی اور 14 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ غزہ جانے والا وفد ایک ماہ کے اندر اپنی تحقیقاتی رپورٹ جمع کرانے کا پابند ہو گا جس کی روشنی میں اقوام متحدہ راست قدم اٹھائے گی۔

The 28th Special Session of the Council "Violations of international law in the context of large-scale civilian protests in the #OPT, including East Jerusalem" has concluded.

The draft Resolution has been adopted by 29 votes in favor, 2 against, 14 abstentions. pic.twitter.com/C1MOS6aTPn