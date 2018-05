امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کی سبیکا کے اہل خانہ سے اظہارتعزیت

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے ٹیکساس سکول میں فائرنگ سے جاں بحق سبیکاعزیز شیخ کے اہل خانہ سے بذریعہ فون تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

This morning, I called the family of Sabika Sheikh and offered my deepest condolences. All of us at the U.S. Mission in Pakistan are devastated by and mourn her loss. We will honor her memory. #AmbHale #USEmbassyISB pic.twitter.com/Q8ZhF27gGz