بلاول بھٹو کی استقبال کے دوران حمزہ پر نظر نہ پڑی تو مریم نے ایسا کیا کام کیا کہ دونوں فوری گلے لگ گئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹی کے دوران جب ان کی نظر حمزہ شہباز پر نہ پڑی تو مریم نواز نے ایسا کام کردیا کہ دونوں گلے لگ گئے۔

چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپوزیشن رہنماﺅں کے اعزاز میں افطار پارٹی دی گئی تو مسلم لیگ ن کا وفد مریم نواز کی قیادت میں اس میں شریک ہوا۔ مریم نواز زرداری ہاﺅس پہنچیں تو دروازے پر بلاول بھٹو زرداری نے ان کا استقبال کیا۔ اس دوران بلاول اور مریم آپس میں حال احوال پوچھتے رہے جبکہ مریم کے بائیں جانب کھڑے حمزہ شہباز پر بلاول کی نظر نہ پڑی ۔ مریم نواز نے بلاول سے رسمی سلام دعا کے بعد حمزہ شہباز کے کندے پر ہاتھ رکھ کر انہیں آگے کیا جس پر بلاول اور حمزہ بغلگیر ہوگئے۔

PPP Chairman @BBhuttoZardari welcomes @MaryamNSharif and others on their arrival at Zardari house Islamabad #BilawalKiIftaar #PTIAikIftaarKiMaar pic.twitter.com/CugxuzLQq9