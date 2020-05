اعصام الحق کی امدادی مہم، کامران اکمل نے اپنی قیمتی چیز عطیہ کردی

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل نے ٹینس اسٹار اعصام الحق کی کورونا متاثرین کے لیے شروع کی گئی امدادی مہم میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اپنا دستخط شدہ بیٹ عطیہ کردیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اعصام الحق نے اپنے اکائونٹ سے کامران اکمل کا ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ اعصام الحق کو عطیہ کیا جانے والا بیٹ ان کے دل کے بہت قریب ہے لیکن وہ یہ بیٹ ایک نیک مقصد کیلئے دے رہے ہیں۔

Really thankful to @KamiAkmal23 for his wonderful gesture and supporting #starsagainsthunger campaign by donating his very special signed bat in order to raise funds for the affected during @COVID19InPak .for more info go tohttps://t.co/VaQ3LyJtRw pic.twitter.com/ULusMkevww