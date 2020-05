ترک ڈرامے ’ارطغرل غازی‘ کی پاکستان میں نشریات، مہوش حیات کو بھی ایک مرد اداکار پسند آگیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان فلم و ٹی وی انڈسٹری کی معروف اداکارہ و تمغہ امتیاز مہوش حیات نے ترک سیریز ’دیرلیش ارطغرل‘ میں بہادر جنگجو ’ارطغرل‘ کا مرکزی کردار ادا کرنے والے انجین التان کو اپنا کرش قرار دیتے ہوئے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر پیغام جاری کردیا۔

ٹوئٹر پر جاری کردہ پیغام میں مہوش حیات نے گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر ’ارطغرل غازی‘ کے حوالے سے چلنے والی مثبت اور منفی بحث سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’مجھے نہیں معلوم کہ کیا بحث چل رہی ہے لیکن یہاں میں ایک بات کو تسلیم کررہی ہوں کہ ڈرامہ ’ارطغرل غازی‘ ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔‘

I don’t know what the fuss is all abt? At the end of the day lets accept Dirilis #Ertugrul for wht it is; an educational drama series which has historical significance & gr8 moral lessons.I think Engin Altan Düzyatan is pretty hot. A bit like Leonardo Di Caprio no?#crushupdated♥