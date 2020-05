ویرات کوہلی اور انوشکا شرما کی نئی ویڈیو وائرل ہو گئی، دونوں کیا کر رہے ہیں؟

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کی اہلیہ انوشکا شرما کیساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جسے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ویرات کوہلی اور انوشکا کورونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے لاک ڈاؤن کے سبب اپنے گھر میں مقید ہیں جنہوں نے مصروفیت کا بہانہ نکال ہی لیا اور گھر کے لان میں کرکٹ کھیلنا شروع کردی۔دونوں کی اس موقع پر بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جسے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا جا رہا ہے۔

Finally after soo much long time saw Virat Batting ????

Virat Anushka playing cricket in building today????

Anushka bowls a Bouncer to Virat????#ViratKohli #AnushkaSharma #Cricket pic.twitter.com/XFmfs3hiBt