انیل کپور کی 37 سالہ پرانی محبت نے بڑی بڑی ’لو سٹوریاں ‘ کو پیچھے چھوڑ دیا 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)ہندوستانی فلم انڈسٹری کے سدا بہار اداکار انیل کپور نے شادی کی 37ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی اہلیہ کے لیے محبت بھرا پیغام دیا ہے، دونوں نے 19 مئی 1984 کو شادی کی تھی، اور ایک ساتھ زندگی کی 37 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پرمعروف فلمی سٹارانیل کپور نےاہلیہ کےساتھ تصاویرشیئر کرتےہوئےکہاکہ’تمام محبت کی کہانیاں اور حوالے ہمارے پیار کی کہانی کے آگے کم ہیں، آپ کو اپنے ساتھ پا کر میں جانتا ہوں کہ میں خوش ہوں اور محفوظ ہوں، آپ ہمارے مشترکہ خاندانوں کےلئے مضبوط چٹان ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ہم زندگی میں کیا کریں گے۔

انیل کپور نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس طرح اپنی زندگی گزاروں گا کہ آپ کو محبت کا احساس ہو اور جس کی تم حقدار بھی ہو۔ ٹویٹ کے اختتام پر انیل کپور نے اہلیہ کو شادی کی 37ویں سالگرہ کی مبارکباد بھی دی۔

All the love stories & quotes fall short in front of our love story. With you by my side I know I’m safe, loved & happy! You are the bedrock of our combined families! I promise to spend my life making you feel loved & treasured in the way that you deserve it...Happy Anniversary!! pic.twitter.com/qPbqfJKjSG