علی ظفر کا اپنی برتھ ڈے پر بوڑھے ہونے کااعتراف

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی مشہور ادکار اور گلوکار جنہوں نے اپنا لوہا لالی ووڈ سمیت بالی ووڈ میں بھی منوایا ، علی ظفر نے اپنے پیدائشی دن پر لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر اپنی ویڈیو پوسٹ کی اور لکھا کہ آپ کی سالگرہ کی خواہشات کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے آپ کا تجزیہ کرنا اور اسے قبول کرنا درحقیقت ضروری ہے جیسے جیسے آپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں،تو ہم جوان ہوتے ہیں۔اور انہوں مزید لکھا کہ خوش رہیں۔ دوسروں کو بھی خوشیاں دے ۔ زندگی چھوٹی سی ہے کسی پر بھی زیادہ زور دینے کے ضرورت نہیں ہے،اور خود کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں۔ اداکار علی ظفر نے اپنی ویڈیو میں اپنا تجزیہ بھی کیا کہ آپکے بھائی کے کیا حالات ہے اس عمر میں بغیرفلٹر کے،بغیر میک آپ کے،رینکلز بھی ہیں، ماتھے پے بل بھی پڑتے لیکن وہ اچھے لگتے ہے،ناک بھی تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے لیکن وہ زکام ہوا ہے شاید اسی لیے اور جو میری جو لائن ہے وہ بھی ٹھیک ہے،بال بھی ٹھیک ہے اچھے لگ رہے ہیں وزنی بھی ہیں۔

Thank you so much for your birthday wishes. It is indeed important to analyse and accept yourself as you grow old…ahem…young ????

Khush rahain. Doosroon ko bhee khushiyaan deign. Zindagi choti si hai. Nothing is worth stressing over.

And don’t take yourself too seriously ???? pic.twitter.com/iORxVcW97u