اداکارہ مشی خان نے ریحام خان کو کھری کھری سنا دیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)اداکارہ مشی خان نے ریحام خان کی ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے ،انہیں آڑے ہاتھوں لیا ،ریحام خان نے ٹویٹر پر ایک صارف کو جواب دیتے ہوئے لکھا تھا کہ میں کیسے سو سکتی ہوں جب کہ میرا ملک بحران کے بعد بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ میں اسے ہر ممکن طریقے سے ٹھیک کرنے میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ٹویٹر مطلع اور وکالت کا ایک طریقہ ہے۔

How can I sleep while my country faces crisis after crisis. I want to help fix it in any possible way I can. Twitter is a way of informing & advocacy. https://t.co/4FknxrTX3K

جس پر مشی خان نے ریحام کان کو آرے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ کتنی عظیم شہید ہیں جو اس بحران میں سو نہیں سکتی ،آپ ٹھنڈے اے سی کے ساتھ اپنی پر تعش زندگی سے لظف اندوز ہو رہی ہے۔لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو روز انہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لئے جدوجہد کررہے ہیں لہذا بحران کے اس وقت میں آپ کو ٹویٹس کیلئے براؤن پوائنٹس حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔

What a great martyr U are who can’t sleep in this crisis U are enjoying your luxurious life with chilled A/C etc.There are millions who are struggling daily to fix things so no need to get browny points for Ur tweets.We all R there in this time of crisis #امپورٹڈ_حکومت__نامنظور https://t.co/CpLzJhsDjG