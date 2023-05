ICAPکے زیر اہتمام CFO کانفرنس کا انعقاد ICAPکے زیر اہتمام CFO کانفرنس کا انعقاد

لاہور(پ ر) دی انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان (ICAP)کی پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ان بزنس (PAIB) کمیٹی کے زیر اہتمام لاہور کے ایک مقامی ہوٹل میں CFO کانفرنس 2023منعقد ہوئی جو انتہائی کامیاب رہی۔اس سال اس کانفرنس کا موضوع "Resilient CFO-Balancing the Agenda for Tomorrow" تھا۔اپنے افتتاحی خطاب میں ICAP کے صدر، ایم علی لطیف نے چیف فنانشل آفیسرز کے اہم کردار پر روشنی ڈالی جو مشکل حالات میں اپنے اداروں کی راہنمائی کرتے ہیں اورطویل مدتی اسٹریٹجک ترجیحات کے نظم و نسق میں مدد دیتے ہیں۔PAIBکمیٹی کے چیئرمین اور ICAPکی کونسل کے رْکن سمیع اللہ صدیقی نے کانفرنس کے مقاصد، وژن اور پاکستان کے مالیاتی شعبے میں ICAP کی اہم شراکتوں پر روشنی ڈالی۔اپنی گفتگو میں اْنھوں نے کاروبار اور مالیات میں پیشہ ور افراد کی مطابقت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس نے ایونٹ کے لیے ایسا آہنگ تیار کیا ہے جس میں قیمتی معلومات اور بامعنی مباحثوں کے لیے یقین دہانی پائی جاتی ہے۔کانفرنس کا افتتاحی پینل مذاکرہ "Skillset for Tomorrow"کے موضوع پر تھا جس میں پی ٹی سی ایل کے چیف فنانشل آفیسر، ندیم خان، بینک آف خیبر کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور چیف فنانشل آفیسر، عرفان اعوان، ICAP کی کونس کی رْکن محترمہ خورشید کوتوال، اور IAC لاہور کے پرو وائس چانسلر، ڈاکٹر اعجاز اے قریشی نے حصہ لیا۔اپنی گفتگو میں پینل کے شرکاء نے تربیت کی اہمیت اور اسے ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کے مطابق اس طرح ڈھالنے پر زور دیا کہ اس میں آپریشنل عمدگی، ڈیٹا کی نمائندگی کے متبادل طریقوں، پبلک سیکٹر میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے کردار، مہارت میں مسلسل بہتری، رجحانات سے ہم آہنگ رہنے، نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات استوار کرنے کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی گئی ہو۔