سلمان خان زخمی ہوگئے

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ سٹار سلمان خان اپنی آنے والی فلم ٹائیگر 3 کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہوگئے۔

بھارتی فلمی نگری بالی ووڈ کے بھائی جان نے سوشل میڈیا پر زخمی حالت میں مداحوں کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے یہ خبر دی کہ وہ زخمی ہوگئے ہیں۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سلمان خان کے بائیں کندھے پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔

Wen u think u r carrying the weight of the world on your shoulders , he says duniya ko chodo paanch kilo ka dumbbell utha ke dikhao .Tiger Zakhmi Hai . #Tiger3 pic.twitter.com/nyNahitd24