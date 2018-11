ٹرمپ کاپاکستان مخالف بیان امریکی خوشامد کرنیوالے لیڈروں کیلئےسبق ہے، شیریں مزاری

اسلام آباد(ویب ڈیسک) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ پاکستان مخالف بیان پر ردعمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق اور پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی سینئر رہنما شیریں مزاری نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکا کو پاکستان کی قربانیاں یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ان پاکستانی لیڈروں کے لیے ایک سبق ہے، جو نائن الیون کے بعد سے امریکا کی خوشامد میں لگے رہے۔واضح رہے کہ حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا کہ 'پاکستان نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا'۔

Trump's tirade against Pak & his claim that that Pak does not do "a damn thing" for the US shd be a lesson for those Pak ldrs who kept appeasing the US esp after 9/11! The renditions; the loss of Pak lives in US WoT; the free space for Raymond Davis & other operatives; etc etc