کیا خاد م حسین رضوی زندہ ہو گئے؟ تہلکہ خیز ویڈیو سامنے آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے قریب ترین شاگرد احمد رضا چشتی اور صحافی اظہار اللہ کے مطابق علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی سانس بحال ہو گئی ہے اور انہیں دوبارہ ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے ۔

Yes. There are rumors that he is alive and taken back to hospital.