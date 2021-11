سعودی عرب کا ایک اور دنگ کر دینے والے منصوبے کا اعلان

ریاض (ویب ڈیسک) سعودی عرب نے ایک حیرت انگیز شہر کی تعمیر کا اعلان کیا ہے، یہ بحیرہ احمر میں تیرنے والا شہر ہوگا جو 8 کونوں کے منفرد ڈیزائن والا شہر ہوگا۔

ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق أوكساجون نامی یہ شہر نیوم پراجیکٹ کا حصہ ہوگا۔خیال رہے کہ نیوم سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے جو 500 ارب ڈالرز کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔

نیوم کے آفیشل ٹوئٹر اکاؤنٹ پر أوكساجون کی ایک دنگ کردینے والی کانسیپٹ ویڈیو شیئر کی گئی ۔

OXAGON is the industrial city reimagined – a place that provides everything your business needs to push beyond traditional boundaries.@NEOMOXAGON#NEOM #OXAGON pic.twitter.com/IbpEgSkEKi