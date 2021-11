شاداب نے بولنگ میں نئی ٹرکس شامل کرلیں

لاہور (ویب ڈیسک) ٹی20 ورلڈکپ 2021 کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کے خلاف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پاکستانی لیگ سپنر شاداب خان نے دوران ٹریننگ اپنی بولنگ میں نئی ٹرکس شامل کرلیں ، ٹوئٹر پر شاداب خان نے ٹریننگ کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی اور اپنی نئی ٹرکس سے متعلق آگاہ کیا۔

شاداب نے ٹوئٹ میں لکھا کہ اپنے بولنگ ایکشن کو مکمل کرنے کے لیے خاصی محنت کررہا ہوں، مکمل فٹ ہونے پر اچھا محسوس کررہا ہوں۔

Working hard on completing my bowling action each time. Feels good to be fully fit. Developing a few new tricks in training, hopefully with time and practice will be able to execute them in matches pic.twitter.com/nFBFp0smgm