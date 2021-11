بھارت کے سابق کپتان ایم ایس دھونی کا مداح ان سے ملنے 900 میل کا سفر پیدل طے کرکے پہنچ گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت کے سابق کپتان ایم ایس دھونی کا مداح ان سے ملنے کی خواہش لیے میلوں کا سفر پیدل طے کرکے پہنچ گیا، ہریانہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان اجے گل اپنے ہیرو سے ملنے کے لیے رانچی پہنچا جس کے لیے اس نے پیدل 1436 کلو میٹر (892 میل) کا سفر طے کیا۔

کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق یہ پہلی بار نہیں کہ دھونی کا یہ مداح ان سے ملنے کے لیے آیا بلکہ اس سے قبل بھی تین ماہ پہلے نوجوان دھونی سے ملنے کے لیے پیدل چل کر آیا تھا جس میں اس نے 16 دن سفر کیا تھا۔

Finally Ajay Gill met MS Dhoni ????

He walked 1,400 km from his village Jalan Kheda in the Hisar district of Haryana to meet Dhoni ❤.#MSdhoni #MSdian #WhistlePodu pic.twitter.com/IyEWOJ22Kn