اے بی ڈویلیئرز نے تمام طرز کی کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا ، مداحوں کے لیے افسوسناک خبر آگئی 

کیپ ٹاﺅن(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے سابق بلے باز اے بی ڈی ویلیئرز نے تمام طرز کی کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا۔اے بی ڈی ویلیئرز نے کرکٹ چھوڑنے کا اعلان اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاو¿نٹ پر کیا۔ٹوئٹر پر جاری کیے گئے بیان میں اے بی ڈی ویلیئرز نے کہا کہ ’یہ ایک ناقابل یقین سفر رہا ہے لیکن میں نے تمام طرز کی کرکٹ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔‘اے بی ڈی ویلیئرز نے کہا کہ میں نے خالص لطف اور بے لگام جوش کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ اب 37 سال کی عمر میں، وہ شعلہ اب اتنا تیز نہیں جلتا۔

It has been an incredible journey, but I have decided to retire from all cricket.

Ever since the back yard matches with my older brothers, I have played the game with pure enjoyment and unbridled enthusiasm. Now, at the age of 37, that flame no longer burns so brightly. pic.twitter.com/W1Z41wFeli