قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق  کا اے بی ڈویلئیرز کو شاندار خراج تحسین

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق نے ریٹائرڈ ہونے والے جنوبی افریقہ کے بلے باز اے بی ڈویلئیرز کو اپنا پسندیدہ بلے باز قرار دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے مصباح الحق کا کہنا تھا کہ اگر مجھے کرکٹ کے تینوں فارمیٹس کے لیے تمام تر کنڈیشنز اور تمام ٹیموں کے خلاف ایک بلے باز کو چننا ہوتو میں اے بی ڈویلئیرز کو سلیکٹ کروں گا۔کرکٹ فیلڈ پر وہ ایک سخت مخالف تھے۔کرکٹ یقینی طور پر اے بی ڈویلئیرز کو مس کرے گی،آپ اور اپکی فیملی کے لیے نیک تمنائیں۔

واضح رہے کہ اے بی ڈویلئیرز نے آج تمام قسم کی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کردیا ہے۔

