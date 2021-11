اے بی ڈی ویلیئرز کی ریٹائرمنٹ پر ویرات کوہلی نے کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا ؟ جانئے

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقہ کے سابق بلے باز اے بی ڈی ویلیئرز نے تمام طرز کی کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا ہے جس پر بھارت کے سابق ٹی ٹوئنٹی کپتان ویرات کوہلی شدید افسردہ ہوگئے۔

ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں ویرات کوہلی نے کہا کہ اے بی ڈی ویلیئرز ہمارے دور کے بہترین کھلاڑی اور سب سے متاثر کن شخص ہیں جن سے میں ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس پر بہت فخر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دور میں کتنے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے ۔ بھارتی کرکٹر نے کہا کہ ہمارا رشتہ کھیل سے باہر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔انہوں نے کہا کہ ’آپ کے فیصلے سے میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے جیسا کہ آپ نے ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ویرات کوہلی نے مزید کہا کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔

To the best player of our times and the most inspirational person I've met, you can be very proud of what you've done and what you've given to RCB my brother. Our bond is beyond the game and will always be.