مسٹر 360ڈگری اے بی ڈویلیئر کی ریٹائر منٹ پر بابراعظم کا پیغام بھی سامنے آگیا 

ڈھاکہ(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے اے بی ڈویلیئر کی ریٹائرمنٹ پر ان سے اپنی محبت کا اظہار کردیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بابراعظم نے اے بی ڈویلیئر کے حوالے سے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیشہ میرے رول ماڈل رہے ہیں ،میں نے ہمیشہ آپ کے کرشماتی کردار سے سیکھنے کی کوشش کی ہے ۔بابراعظم نے کہا کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں پہلی بار آپ سے ملا تو آپ کو کتنا ملنسار پایا ۔انہوں نے کہا کہ اے بی ڈویلیئرز نے کرکٹ کی بہت سی نسلوں کو متاثر کیا ہے ، ریٹائرمنٹ کے موقع پر میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں ۔

واضح رہے کہ اے بی ڈویلیئرز نے تمام طرز کی کرکٹ سے ریٹائر منٹ کا اعلان کر دیا ہے ۔

You were my childhood inspiration and I always tried to learn from your charismatic approach. I still remember the first time I met you and how welcoming you were. You have inspired many generations of cricket. Wish you the very best and a happy retirement, @ABdeVilliers17! ❤️ pic.twitter.com/nlqsyW8iSI