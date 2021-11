بنگلہ دیش میں پاکستانی ٹیم کا ایسا استقبال کہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو بھی خوشی ہو

ڈھاکہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) نے قومی کرکٹ ٹیم کے ڈھاکہ میں استقبال کی ویڈیو جاری کی ہے۔

ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ قومی ٹیم کی ہوٹل روانگی سے سٹیڈم آمد تک سڑکوں پر بنگلہ دیشی شہریوں کی بڑی عوام ٹیم کے استقبال کے لیے موجود تھی جو کہ قومی کھلاڑیوں کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتی رہی۔

Bangladesh fans welcome the Pakistan team bus ahead of first #BANvPAK T20I#HarHaalMainCricket pic.twitter.com/pozaTalNjE