بھارتی پنجابی فلموں کی "ہیما مالنی" 69 برس کی عمر میں انتقال کر گئی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی پنجابی فلم انڈسٹری میں "ہیما مالنی" کے نام سے مشہور ہونے والی اداکارہ دلجیت کور 69 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔

انڈیا ایکسپریس کے مطابق بھارتی پنجابی فلم انڈسٹری کی ملکہ کے نام سے مشہور اور اکثر پنجابی فلموں کی ہیما مالنی‘ کہلانے والی معروف اداکار دلجیت کور 69 سال کی عمر میں لدھیانہ ضلع کے سدھر میں اپنی رہائش گاہ پر چل بسیں۔میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ کچھ سالوں سے ممبئی میں شفٹ ہو گئی تھی جس کے بعد انکی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اورطویل بیماری کے بعد اداکارہ انتقال کر گئی۔

خیال رہے کہ دلجیت کور کی پنجابی مشہور فلموں میں داغ، پت جٹاں دے، روپ شکیناں دا، لاجو، ویری جٹ اور جگا ڈاکو سمیت دیگر فلمیں شامل ہیں۔پنجابی اداکار نیرو باجوہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے دلجیت کور کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔

نامور بھارتی گلوکار میکا سنگھ نے اداکارہ دلجیت کور کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ "بہت ہی خوبصورت اداکارہ اور لیجنڈ آف پنجاب ہمیں ادا س چھوڑ گئیں، دعا ہے کہ ان کی آخرت اچھی ہو"۔

The beautiful Actress, Legend of Punjab #Daljeetkaur has sadly left us with her beautiful memories. May god bless her soul and she rest in eternal peace. ???????? pic.twitter.com/ZgOkv2rV3Z