ویرات کوہلی کی پاکستان میں شاپنگ کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز بلے باز ویرات کوہلی کی ماضی میں پاکستان میں شاپنگ کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق یہ ویڈیو در اصل 2006 کی ہے جب بھارت کی انڈر 19 ٹیم دورہ پاکستان کے لیے لاہور آئی تھی، اس وقت انڈر 19 ٹیم کے کپتان پیوش چاولہ تھے، ویڈیو میں کوہلی سمیت پیوش، روبن اتھاپا، پجارا، رویندرا جڈیجااور ایشانت شرما کو بھی شاپنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

بھارت اور پاکستان کے درمیان 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز کے علاوہ 4 ون ڈے میچوں کی سیریز بھی کھیلی گئی تھی۔ دونوں سیریز میں مہمان ٹیم بھارت کو فتح نصیب ہوئی تھی۔

ویڈیو دیکھیں:

Virat Kohli shopping in Pakistan in 2006, v rare video. Look at him, he has really transformed ♥️

He played matches in Lahore, Peshawar, Sheikhupura and Peshawar. Chawla, Jadeja and Pujara were also part of the team. Peace prevails ????️

???? credits: Haris Haroon & @AvinashArya09 pic.twitter.com/nwuulmP7Rt