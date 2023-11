لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پنجاب کے سموگ سے متاثرہ اضلاع میں ماسک پہننا لازمی قرار دیدیا، جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں نگران وزیراعلیٰ محسن نقوی نے کہاکہ پنجاب حکومت نے صوبے کے سموگ سے متاثرہ اضلاع میں ایک ہفتے کیلئے ماسک پہننا لازمی قرار دیدیا، نگران وزیراعلیٰ پنجاب نے کہاکہ صحت کو ترجیح دیناہماری اجتماعی ذمےداری ہے،محفوظ معاشرے کیلئے گائیڈلائنز پر عمل کریں۔

In response to deteriorating Air Quality, the Punjab Government announces a 1-week mandate for wearing of face masks for all citizens in smog effected districts of Punjab. Prioritising health is our collective responsibility. Please adhere to the guidelines for a safer community. pic.twitter.com/qe3jBdUjvY