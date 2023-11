ورلڈ کپ فائنل میچ میں فلسطین کی حمایت میں شرٹ پہنے نوجوان گراؤنڈ میں گھس آیا، کوہلی کی طرف بھاگنے لگا اور پھر۔۔۔ 

احمد آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی ورلڈ کپ فائنل میچ کو کچھ دیر کیلئے روکنا پڑا جب فلسطین کی حمایت میں شرٹ پہنے نوجوان گراؤنڈ میں گھس آیا اور کوہلی کی طرف بھاگنے لگا۔

#WATCH | Gujarat: The man who breached the security & entered the field during the India vs Australia Final match, says, "My name is John...I am from Australia. I entered (the field) to meet Virat Kohli. I support Palestine..." pic.twitter.com/5vrhkuJRnw