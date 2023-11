احمد آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)آسٹریلیا بھارت کو ان کے ہوم گراؤنڈ میں شکست دیکر دنیائے کرکٹ کا حکمران بن چکا ہے،تاہم اس سے قبل جب بھارت کی ورلڈ کپ فائنل میں شکست یقینی تھی تب بھارتی وزیر اعظم ہاتھ ہلا کر مسکرا رہے تھے جس پر بھارتی شہریوں نے بہت برا منایا اور ان پر شدید تنقید کی ۔

While whole of India was sad, some people were laughing.#INDvsAUS pic.twitter.com/dTCI1py0ey