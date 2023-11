ورلڈکپ فائنل میں شکست :کپتان سمیت بھارتی کھلاڑی رو پڑے

احمد آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)آئی سی سی مینز ورلڈکپ کے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد کپتان سمیت بھارتی کھلاڑی رو پڑے۔

ورلڈکپ کے فائنل میں آسٹریلیا نے ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست اور میزبان ٹیم بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر چھٹی بار ورلڈکپ ٹائٹل اپنے نام کرلیا اور بھارتی ٹیم ایک بار پھر آئی سی سی ایونٹ جیتنے میں ناکام رہی۔

آئی سی سی ورلڈکپ کے فائنل میں آسٹریلوی بیٹر ٹریوس ہیڈ اور لبوشین نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر کر ورلڈکپ 2023 کا ٹائٹل آسٹریلیا کے نام کر وا دیا۔

Nothing is more painful than watching tears in Rohit Sharma eyes again after 2019 CWC!



#INDvsAUS #RohitSharma #INDvsAUSFinal pic.twitter.com/shA95pQG46