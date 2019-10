اوپو نے پاکستان میں رینو 2سیریز متعارف کروادی اوپو نے پاکستان میں رینو 2سیریز متعارف کروادی

لاہور(پ ر)اوپو پاکستان نے لاہور کے Falettisہوٹل میں منعقدہ ایک تقریب میں نئی Reno2سیریز متعارف کرادی ہے۔Reno2اور Reno2 Fماڈلز اوپو کے مشہور رینو سیریز کا تسلسل ہیں،جو کہ فوٹوگرافی میں اضافے کی تمام تر خصوصیات سے لیس ہیں۔اس کے quad-cameraسیٹ اپ میں 5x Hybrid Zoomشامل ہے جو کہ استعمال کنندہ کو زوم کی مدد سے دور سے بھی قریب کا مشاہدہ فراہم کرتا ہے،اس کا Ultra Dark Mode رات کی تاریکی میں یا مکمل اندھیرے کی صورت میں بہترین تصویر بنانے اور Ultra Steady Video.شاندار مستحکم ویڈیو بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔اوپو پاکستان کے سی ای او George Long,کا کہناہے کہ رینو سیریز میں پہلے سے ہی تخلیقاتی روح ہونے کے باوجود ہماری اس نئی تخلیق میں صارفین کو اور بھی زیادہ با اختیار بنایا گیا ہے تا کہ وہ نئی جہد دریافت کرسکیں۔اس کی جدید کیمرہ ٹیکنالوجی مختلف ماحول اور منظر ناموں میں،وسیع سے لے کر تنگ گلیوں تک یا سورج کا بوسہ لیتے ساحلوں سے مدھم،چاندنی راتوں تک بہترین نتائج دیتے ہیں۔Advanced Camera Tech Unleashes User CreativityReno2کو چار کیمرو ں سے لیس کیا گیا ہے،جو کہ 5x Hybrid Zoom,اور Ultra-Wide-Angle lensو دیگر کے ساتھ مکمل فوکل لینتھ imagingسسٹم فراہم کرے گا۔مختلف فوکل لینتھ کے تین لینس ہموار اور مستحکم زوم منتقلی کو یقینی بنانے کیلئے الٹرا وائیڈ اینگل سے ٹیلیو فوٹو،fusing imageٹیکنالوجی سے ایک منفرد 5x Hybrid Zoomاثرات کی تخلیق کیلئے کام کرتا ہے۔اس کے Ultra-Wide-Angleلینس مختلف امیجز اور فوٹو تھیم لانے کیلئے ایک متاثر کن 116°نقطہ نظر فراہم کرتے ہیں۔

آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن کے ساتھ 48MPپرائمری لینس سے لیس،F1.7 اپرچر اور Quad Bayer technology,کے ساتھ ایک 1/2-inch sensorکی موجودگی میں Reno2کم روشنی میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے۔Reno2سیریز کا Ultra-Dark Modeاپنی طاقتور NPUاور اوپو fine-tuned algorithms.کے ذریعے مختلف اقسام کے راتوں کے تمام سین کو کورکرتا ہے،حتیٰ کہ اگر روشنی کی سطح 1 lux,سے بھی کم ہو تو یہ اپنے ہارڈ ویئر network-optimized AI noise reduction.کے ذریعے تصاویر کو کھلی آنکھ سے آگے بڑھاتا ہے۔اس کی Software dynamic exposure adjustments اور secure optimal picture brightnessرات کے اوقات میں اشیاء کو صاف ظاہر کرکے بلٹ ان NPUکے ساتھ تیزی سے تصویر بنانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔اوپو اب وڈیو گرافی پر پہلے سے زیادہ توجہ دے رہا ہے۔اوپو کی انڈسٹری کی سرکردہ Ultra Steady Video Mode technologyنے وڈیو کے استحکام کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔یہ ایک IMU measuring deviceکے ساتھ حاصل کی گئی ہے جو کہ high sampling rateاور hull sensor,کے ساتھ اور Electronic Image Stabilizationاور Optical Image Stabilization.سے لیس ہے۔یہ صارف کو60fps frame rate,،enhance imageاسٹیبلائزیشن،fluency, اور مجموعی طور پر امیج کوالٹی کے ذریعے ہلتے ہوئے شاٹس مستحکم انداز میں لینے میں معاونت فراہم کرتے ہیں۔User-centric design combines practicality with style Reno2سیریز 6.5”AMOLEDاسکرین،2400x1080 resolution,اور 93.1%اسکرین ٹو باڈی تناسب سے لیس ہے جو کہ durable 6th Generation Corning ® Gorilla ®گلاس سے تیار کی گئی ہے۔Reno2 Fکی خاصیت ایک نسبتاً چھوٹی 6.5’’AMOLEDاسکرین ہے جو کہ 2340x1080ریزولوشن اور 91.1%,اسکرین ٹو باڈی تناسب سے لیس ہے جو کہ 5thGeneration Corning ® Gorillaگلاس سے تیار کی گئی ہے۔Reno2بہتر Sunlight AMOLEDاسکرین کے ساتھ آئی ہے جو کہ اسکرین سروس لائف کو 50فیصد تک وسعت دے کر اور power consumptionمیں 6فیصد کی کمی کے ساتھ روشن بیرونی ماحول میں بھی مناسب روشنی فراہم کرتی ہے۔Reno2کا Shark fin Pop-upکیمرہ ultra-clear backlit shots اور تمام نئے AI Beauty Modeکو سپورٹ کرتا ہے جبکہ Reno2 Fکا 16MP pop-up frontکیمرے کی خاصیت Atmosphere Light.ہے۔Reno2سیریز کی خاصیت اس کا ہموار ہونا،ایک ٹکڑے میں خمدار ہونا اور تین تہی اسٹرپنگ ٹیکنالوجی پر مشتمل ہونا ہے۔اوپو نے ایک glossier,اور multi-toned lookحاصل کی ہے جو کہ مختلف زاویوں سے مختلف رنگ ظاہر کرتے ہیں۔ریئر کیمرہ کی خصوصیات بیک کور میں پوشیدہ ہیں جو کہ خود پائیدار 5thGeneration Corning ® Gorillaگلاس سے تیار کیا گیا ہے۔Cutting-edge hardware and software that delivers superb performance Reno2سیریز کو ColorOS 6.1,کی پاور حاصل ہے جو کہ اینڈرائیڈ کے جدید ورژن Pie 9.0.پر چلتا ہے۔یہ ایک نت نیا مشاہدی تجربہ فراہم کرتا ہے جس میں ایسے وال پیپرز ڈیزائن بھی شامل ہیں جو کہ فون کے بیرانی ڈیزاین سے میل کھاتے ہیں۔یہ Reno2سیریز Touch Boost 2.0,،گیم اسپیس اور Frame Boost 2.0جیسی بہتر خصوصیات کے ساتھ گیمنگ کا مکمل تجربہ فراہم کرتی ہے۔Touch Boost 2.0صارف کو running hardcore titlesکے common pitfallsسے اجتناب میں مدد فراہم کرتا ہے Frame Boost 2.0موبائل کی کارکردگی کی حیثیت کا تجزیہ کرتا ہے تا کہ گیمنگ کے بہترین تجربے کو یقینی بنانے کیلئے فریم ریٹ اور استحکام کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔Frame Boost 2.0وسائل مختص کرکے بہت زیادہ پاور کے استعمال اور فون کو گرم ہونے سے بھی روکتا ہے۔مزید یہ کہ گیم اسپیس اجتماعی طور پر گیم ایپس کو بھی مینج کرتا ہے تا کہ صارف کو خلفشار سے پاک اور زیادہ متاثر کن گیمنگ تجربہ فراہم کیا جاسکے۔مجموعی طور پر Reno2سیریز کوTUV Rheinland,سے فائیو اسٹار گیمنگ پرفارمنس سرٹیفکیشن حاصل ہے جس نے اسکرین،بیٹری لائف،کارکردگی اور سگنلز کی طاقت سے مجموعی طور پر فون کی گیمنگ کارکردگی کی جانچ کی ہے۔اوپو نے اس کے ساتھ ہی Reno2سیریز میں اعلیٰ معیاری اسکرین،Dolby Atmos ®,اور Hi-Res Audio.کے ساتھ زیادہ بہتر تجربے کی فراہمی کیلئے وڈیو کانٹینٹ پر خاص توجہ دی ہے۔OPPO Reno2سیریز کی خاصیت میں تیز اور محفوظ VOOC Flash Charge 3.0ٹیکنالوجی شامل ہے۔یہ نئی VFC algorithm,کے استعمال سے آخری 10فیصد چارجنگ کے وقت کو دوگنا کرتی ہے۔VOOC Flash Charge 3.0رینو ٹو سیریز میں 4,000mAh (Typ)بیٹری کے ساتھ آئی ہے جو کہ صارف کیلئے موبائل کے دیر تک استعمال کو یقینی بناتی ہے۔سیلز کی معلومات OPPO Reno2سیریز Luminous Black اور Ocean Blue میں 8GB RAMاور 256GB ROMکے ساتھ 26اکتوبر2019سے دستیاب ہوگی جس کی قیمت 79,999روپے مقرر کی گئی ہے۔OPPO Reno2 Fموبائل Lake Green اور Sky White میں 8GB RAMاور 128GB ROMکے ساتھ ابتدائی طور پر 26اکتوبر2019سے دستیاب ہوگا جس کی قیمت 59,999روپے مقرر کی گئی ہے مختلف مارکیٹس میں قیمت اور دستیابی کے حوالے سے فرق ہوسکتا ہے۔

مزید : کامرس