فواد چوہدری نے مریم نواز اور بلاول بھٹو  زرداری بارے ایسی بات کہہ دی جو کوئی تصور بھی نہ کر سکے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان ڈیمو کریٹک الائنس کا دوسرا بڑا جلسہ کراچی میں جاری ہے،مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے کراچی میں پنڈال سجایا ہے تو حکومتی وزراء اور ترجمان سوشل میڈیا پر اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف میدان سجا کر بیٹھے ہیں اور ترکی بہ ترکی جواب دینے میں مصروف ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کے جناح سٹیڈیم میں پی ڈی ایم کا جلسہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے،اپوزیشن رہنماؤں نےاپنی دھواں دار تقریروں میں حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ،مریم نوازنے چیئرمین پیپلز پارٹی کو مخاطب کرکے کہا جب ہم انتخابی میدان میں اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، آؤ بلاول ہم وعدہ کریں کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے اور ایک دوسرے کی عزت کریں گے۔مریم نواز اور بلاول بھٹو کی تقاریرپر حکومتی ترجمان ٹویٹر پر ترکی بہ ترکی جواب دینے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی چوہدری فواد حسین نے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف کا نام لئے بغیر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ "دو بچے جو میرٹ پر گریڈ 16 کی نوکری نہ لے سکیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے امیدوار ہیں، یہ ہیں ابو بچاؤ مہم کے سپر ہیرو ۔

اپنے دوسرے ٹویٹ میں چوہدری فواد حسین نے جناح سٹیڈیم میں نجی ٹی وی کے رپورٹر پر جیالوں کے تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ مراد علی شاہ فوری ایکشن لیتے ہوئے پی ڈی ایم جلسے میں موجود صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں ،تجربہ کار کہلانے والی اپوزیشن جماعتیں ایک چھوٹے سائزکے جلسے کے انتظامات کرنے میں بھی ناکام رہی ہیں ۔

Strongly condemn attack on @SAMAATV team, CM Sindh must take immediate steps to ensure safety of journalists in PDM Jalsas, opposition parties failed to manage even mid size Jalsa and they claim Experienced Parties... https://t.co/QLzogTXh54