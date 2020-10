کیپٹن (ر) صفدرگرفتار لیکن کچھ عرصہ قبل عمران خان جب مزار قائد پر آئے تو کیا صورتحال بنی؟ پرانی ویڈیو سامنے آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) مزار قائد پر ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے پر لیگی رہنمائوں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا جبکہ سابق وزیراعظم کے داماد کیپٹن (ر) صفدر کو گرفتار کر لیاگیا لیکن کچھ عرصہ پہلے عمران خان کی مزا ر قائد پر حاضری کے موقع کی بھی ویڈیو سامنے آگئی جس دوران بدنظمی دیکھی گئی تھی ۔

سینئر صحافی حامد میر نے ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھا کہ " کچھ سال پہلے منصور علی خان کے کپتان عمران خان بھی کراچی میں مزار قائد پر آئے اور تحریک انصاف نے وہاں کچھ سینئر تخلیق کیے "۔

Few years back @_Mansoor_Ali ka Kaptaan @ImranKhanPTI came to Mazar e Quaid Karachi and PTI created some scenes there pic.twitter.com/Xhxmzddj4R