پاکستان میں ٹک ٹاک استعمال کرنے والوں کیلئے سب سے بڑی خوشخبری آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹک ٹاک کو مشروط بحال کرنے کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق پی ٹی اے کی جانب سے جاری کر دہ بیان میں کہا گیاہے کہ ٹک ٹاک کو مشروط بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیاہے ، ٹک ٹاک انتظامیہ یہ یقین دہانی کروائی گی کی یہ مواد دوبارہ شائع نہیں ہو گا ، جو اکاﺅنٹ ممنوعہ مواد پھیلانے میں مصروف ہیں انہیں بند کیا جائے گا ، مقامی قوانین کے مطابق اکاﺅنٹس کو چلایا جائے گا ۔

TikTok is being unlocked after assurance from management that they will block all accounts repeatedly involved in spreading obscenity and immorality.

TikTok will moderate the account in accordance with local laws.