Fact Check: " انڈے 200 روپیہ کلو، آلو 100 روپیہ درجن، ٹماٹر 200 روپیہ درجن " بلاول کی جانب سے پیمانے تبدیل کرنے کی وائرل ویڈیو کی حقیقت جانئے

گوجرانوالہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے پی ڈی ایم کے گوجرانوالہ جلسے کی تقریر کا ایک کلپ تیزی سے وائرل ہورہا ہے اور الزام لگایا جارہا ہے کہ انہوں نے وزن کے پیمانے ہی تبدیل کردیے۔

بلاول بھٹو زرداری کو اس ویڈیو کلپ میں یہ کہتے ہوئے سنا جاسکتا ہے کہ " تبدیلی یہ ہے کہ انڈے 200 روپیہ کلو، آلو 100 روپیہ درجن، ٹماٹر 200 روپیہ درجن۔"سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کیا جارہا ہے اور چیئرمین پیپلز پارٹی کا مذاق بنایا جارہا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔

بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر کے دوران انڈوں کو کلو نہیں بلکہ درجن اور آلو ٹماٹر کو درجن کے بجائے کلو ہی کہا تھا لیکن کسی ایڈیٹنگ کے "آئن سٹائن" نے اپنا 19 فیصد دماغ استعمال کرکے ان کی تقریر میں 19 ، 20 کا فرق ڈالا اور لفظوں کو آگے پیچھے کرکے ایک ایسا کلپ بنا کر وائرل کردیا جو بالکل حقیقت لگ رہا ہےحالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔

