رہائی کے بعد کیپٹن صفدر کی مریم نواز کے ساتھ تصویر سامنے آگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) عدالت سے ضمانت کے بعد رہا ہونے پر کیپٹن (ر) صفدر اپنی اہلیہ مریم نواز اور دیگر لیگی رہنماؤں کے ہمراہ لاہور کی طرف عازم سفر ہوگئے ہیں۔

مریم نواز نے ایک ٹویٹ کرکے بتایا کہ وہ لاہور کیلئے روانہ ہوگئی ہیں۔ انہوں نے اہلیان کراچی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے میرا دل جیت لیا۔

مریم نواز کی اپنے شوہر کیپٹن (ر) صفدر کے ساتھ طیارے سے ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے جس میں دونوں میاں بیوی کو بیٹھے دیکھا جاسکتا ہے۔ مریم نواز تصویر کیلئے پوز کر رہی ہیں جبکہ کیپٹن (ر) صفدر کسی سے محو گفتگو ہیں۔

خیال رہے کہ مزار قائد پر سیاسی نعرے بازی کے الزام میں سندھ پولیس نے کیپٹن (ر) صفدر کو پیر کے روز گرفتار کرلیا تھا تاہم انہیں عدالت نے ضمانت پر رہا کردیا جس کے بعد وہ لاہور واپس جارہے ہیں۔

Aboard the flight to Lahore. Thank you Karachi! You won me over ❤️